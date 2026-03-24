合同庁舎に掲げられた文科省の看板＝東京・霞が関24日公表された教科書検定結果では、安全保障政策や憲法に関する課題を扱った政治・経済の教科書で、文部科学省が説明の修正を求める事例が相次いだ。武器輸出のルール緩和を巡る記述には、無制限の解禁ではないことを明確にするよう要求して「日本政府の立場」を重視する姿勢を見せた。高市政権は防衛装備移転三原則の運用指針を早ければ4月にも改定し、輸出を非戦闘目的に限