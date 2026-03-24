とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、23日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（48）について語った。この日のテーマは「体を張る芸人の本音」で、尾形がVTR出演した。久保田は「尾形、竹を割ったような性格。1回、（新幹線の）グリーン車乗ってて、『グリーン乗れるようになったのか？』って言ったら『給料入ったんで、自分でグリーン乗ってみました』っ