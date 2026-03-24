オリックスは24日、毎年恒例の人気企画「オリ姫が選ぶバファローズの推しメン（オリメン）」投票の結果を発表。広岡大志内野手（28）が、2年連続で1位に輝いた。今年のオリメン投票は「自然体」をテーマに、2月6日から14日まで投票を受け付けた。1位の広岡には「無造作な黒髪も似合う。着飾らないからこそかっこいい」「泥だらけの全力プレーが唯一無二」などといった熱い声が寄せられたという。2位には中川、3位には宮城が