Ｊリーグは２４日、２０２５年度の決算を発表。売り上げに当たる経常収益の合計額が前年比から約２７億円増の３４６．３億で過去最高を更新した。同年度の予算は、成長戦略を推進するために内部留保を活用した積極投資により経常増減は＋１５．１億円。積極投資を実行しつつ、協賛金収益・国内外の公衆送信権料の増加により経常収益が過去最高を更新したという。実績値では経常増減（経常利益）は１４．４億円、当期一般正味財