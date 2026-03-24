日本大学（東京）は２４日、日大理事長で作家の林真理子氏（７１）が１期目の任期満了を迎える６月末で理事長を退任すると公表した。後任には関泰一郎・生物資源科学部長が候補となっている。関氏は学内手続きを経て、７月に正式に就任する見込み。日大芸術学部出身の林氏は２０２２年７月、大学幹部らによる付属病院を舞台にした背任事件に揺れた日大の組織刷新を託されて理事長に就任。学内改革に取り組んだ。一方、翌２３年