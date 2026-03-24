YouTuber都市ボーイズのはやせやすひろ（38）が24日までに、インスタグラムを更新。子どもの誕生を報告した。はやせは「産まれました。産まれて最速でモザイクかけてやりました」とつづり、顔にモザイクのかかった、子どもの写真を投稿した。この投稿にフォロワーからは「奥様、お疲れ様様でした子供さんがご健康に育っていかれますように」「お子さんが健やかに育ちますように」「おめでとうございます！すくすく元気に育ちます