お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）、上田晋也（55）が23日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）にレギュラー出演。ピン芸人みなみかわの“嫌いな芸人”を明かした。番組では過去に放送した芸人クイズ企画「○○を知ろう」を振り返った。同企画の正解発表者は本人ではなく、本人と親しい芸人が答えたものを“正解”としていくお笑い企画。有田は芸人に興味がない上田に「みなみかわが最近嫌い