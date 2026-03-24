真面目で勤勉な女性刑務官が、拘置所に移送されてきた殺人犯との出会いをきっかけに “悪女” へと変貌していく脱獄サスペンスドラマの『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）。女性刑務官を篠原涼子、殺人犯をジェシーが演じて話題になっているが、3月29日の最終回放送を前に、篠原が自身の公式Instagramに投稿した写真が話題になっている。「篠原さんは3月23日に《今日も無事に撮影終了いい