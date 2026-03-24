《クックパッドの新機能酷すぎるInstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステムこっちは必死で自己アカウントで頑張ってんすけど》3月21日、料理研究家のリュウジ氏が、料理レシピサイト「クックパッド」が19日から提供を始めた「レシピスクラップ」機能をXで猛批判。冒頭の言葉に続けて《あまりにもレシピ製作者にリスペ