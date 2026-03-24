アップルのティム・クックCEOが、新発売の「MacBook Neo」の順調な滑り出しを喜んでいます。 ↑大勢の新規Macユーザーをゲット！（画像提供／アップル）。 クックCEOは「新規ユーザーのおかげで、Macは史上最高の発売初週を達成できました。皆さんの素晴らしい熱量に私たちもワクワクしています！」とXに投稿しました。 このコメントは、初めてラップトップを購入する層や、Windowsからの乗り換え層に大きく支持されてい