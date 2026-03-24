山時聡真と菅野美穂がダブル主演する映画『90メートル』より、大森元貴の歌声が親子の軌跡を包み込む主題歌「0.2mm」スペシャルMVが解禁。また、自身も子育て中の北川景子らからコメントも到着した。【動画】『90 メートル』主題歌・大森元貴「0.2mm」スペシャルMV新進気鋭の監督・中川駿によるオリジナル企画を映画化した本作は、人生の岐路に立つ高校生の息子と、難病を抱えるシングルマザーの揺るぎない愛をつづった感涙の