日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』のトークイベントが21日、都内で開催され、今泉力哉監督、かが屋・加賀翔、大島育宙が出席。今泉監督が最終話について予告した。【写真】『冬のなんかさ、春のなんかね』愛を語る、かが屋・加賀翔■最終話は「救われる人もいれば、めちゃくちゃあきれる人もいる」恋愛映画の名手と呼ばれる今泉監督が、監督＆脚本を務める本作は、冬と春の間を行き来するように、迷って、