交際が噂されるキム・カーダシアンとF1ドライバーのルイス・ハミルトンが、東京でのデートをキャッチされた。ルイスはキムが元夫カニエ・ウェストとの間にもうけた息子セイントと2人で、ポケモンのレアカードを取り扱うショップにも訪れていたようだ。【写真】キム・カーダシアン、ディナーに向かう“スケスケ”ドレス姿Page Sixによると、先週末、キムとルイスが東京で腕を組みショッピングを楽しむ様子を写真に撮られたとい