オリックスは２４日、「オリ姫が選ぶバファローズの推しメン」（略してオリメン）の結果を発表した。毎年恒例の女性ファンによる投票企画。今回は「自然体」をテーマに２月６日から１４日まで投票が行われ、広岡大志内野手が１位に輝いた。昨年に続く“連覇”。「無造作な黒髪が似合う」「着飾らないからこそカッコいい」「泥だらけの全力プレーが唯一無二」などの声が寄せられた。２位に中川圭太内野手が入り、昨年の５位から