メ～テレ（名古屋テレビ） 去年、三重県四日市市の地下駐車場で起きた車の浸水被害を巡り、車の所有者の男性が、国などを相手に損害賠償を求める訴えを起こしました。 四日市市の「くすの木パーキング」では、去年9月の大雨で合わせて274台の車が水につかりました。 車の所有者である40代の男性が、駐車場の一部を所有する国などを相手に、1100万円の損害賠償を求める訴えを、津地裁四日市支部に起こしました