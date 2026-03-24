メ～テレ（名古屋テレビ） 三重交通グループホールディングスは、新しい社長に増田充康取締役が就任する人事を発表しました。 三重交通グループホールディングスの社長に就任する増田充康氏(61)は、1989年に近畿日本鉄道に入社しました。 2023年3月に三重交通グループホールディングスの執行役員となり、同じ年の6月から取締役を務めています。 三重交通グループホ}