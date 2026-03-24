お笑いコンビ「モグライダー」のともしげがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。本名について話した。ともしげは、共演しているお笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健に対して「ともしげって苗字なの知ってます？」と聞くと、堀内は「え！」と驚き。「ともしげって、みんな勘違いされるんですけど僕の家族は全員ともしげ。苗字なんですよ、これ。名前っぽい苗字で、下の名前は良宣（よ