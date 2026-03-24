日本時間２６日から米大リーグ（ＭＬＢ）が、サンフランシスコでのジャイアンツ対ヤンキースの一戦で開幕する。翌２７日から順次、日本人選手も在籍するチームが開幕していく。今季最大の注目点は、ドジャースが１９９８年から２０００年にかけてヤンキースが達成して以来の３年連続ワールドチャンピオンなるか、だろう。そうなれば、ナ・リーグでは初の快挙となる。また、３年連続ＭＶＰのドジャース・大谷翔平が本格的に３年