メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市科学館の新たな愛称が、「FUJIなごや科学館」に決まりました。 名古屋市科学館は世界最大級のプラネタリウムドームがあり、年間約130万人が来館する国内有数の総合科学館です。 そのネーミングライツを、愛知県知立市に本社がある大手産業機械メーカーの「FUJI」が取得し、4月1日から新たな愛称として「FUJIなごや科学館」が使われることになりました。