◆第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３（３月２４日、高知競馬場・ダート１４００メートル、良）高知唯一の交流重賞が１２頭（ＪＲＡ５、高知５、兵庫２）で争われ、５番人気のマテンロウコマンド（牡４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）が勝利。スタートから積極的に先頭を奪うと、そのまま直線へ。最後はダノンフィーゴの追い上げを３／４馬身差しのいだ。松山弘平騎手は１９年サクセスエナジーに続いて当レース２勝目。長谷川調