映画『90メートル』が3月27日に全国公開される。主題歌は大森元貴による書き下ろし楽曲「0.2mm」だ。同楽曲のスペシャルMVが公開となったほか、北川景子など著名人からの映画に関するコメントも到着した。人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えるシングルマザー──複雑な想いを抱える親子の絆と揺るぎない愛を綴った感涙物語が『90メートル』だ。『90メートル』は、直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』