Ｊリーグは２４日、都内で社員総会及び臨時理事会を開催し、野々村芳和チェアマンの３期目の再選が決議されたことを発表した。合わせて、理事、幹事、特任理事が決定した。執行役員（７人）は窪田慎二氏、青影宜典氏、勝沢健氏、鈴木章吾氏、辻井隆行氏、中村健太郎氏、樋口順也氏となった（※青影氏は常務執行役員）。いずれも任期は２６年３月２４日（予定）から２７年９月開催予定の定時社員総会終結時まで（シーズン以降