殺し屋たちがダンス大会を目指す!?その設定だけで面白そうだし、キャストからしてもヒットの予感……！しかも、『ミッドナイトスワン』（20）で知られる内田英治監督作。期待値をグンと上げた状態で劇場へゴー♪【画像】「目つきが鋭い」「カッコよすぎ！」元殺し屋を演じるSnowMan佐久間大介（全3枚）今週のターゲット『スペシャルズ』〈あらすじ・概要〉暗殺ミッションのために5人の殺し屋が集められた。ところが目的達成