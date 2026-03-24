プレミアリーグのチェルシーやアーセナルで活躍し、現在はブラジルのフラメンゴ所属のサッカー選手ジョルジーニョが、2025年の「第67回グラミー賞」で最優秀新人賞を受賞したシンガー・ソングライターのチャペル・ローンの対応をめぐり強い批判を展開した。 【写真】娘はまだ11歳、父親は俳優ジュード・ロウ 騒動はブラジル・サンパウロのホテル内レストランで