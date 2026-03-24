経済産業省は、石油の国家備蓄を26日から放出すると発表しました。北九州市若松区の白島国家石油備蓄基地では、27日に放出が行われます。中東情勢の悪化の影響で、原油タンカーがホルムズ海峡を事実上、通れない状況が続き、原油の輸入量は大幅に減少しています。このため、経産省はエネルギーの安定供給を図るとして、北海道から沖縄までの全国11か所で26日から順次、石油の国家備蓄を放出すると発表しました。放出予