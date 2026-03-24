〈「自分が諦めたらそこで患者の命は尽きる」――わずかな出血が命取りになる極限の開胸手術に挑む二人の外科医〉から続く 【この”天才”は天使か悪魔か──】【第1話から読む】「命の前では誰もが平等だ」最新医療をテーマにした天才心臓外科医の正義と葛藤とは第166回直木賞候補作、柚月裕子の「ミカエルの鼓動」が待望のコミカライズ化──！大学病院で、手術支援ロボット「ミカエル」を推進する心臓外科医・西條と天才医