◇NYT「米第82空輸師団のイラン配備検討」トランプ大統領の発言の真意をめぐり議論が大きくなった背景には、最近の米軍の緊迫した展開状況もある。沖縄に駐留する約2500人の米第31海兵遠征隊に続き米本土サンディエゴから出発した第11海兵遠征隊約2200人が中東に向かっている。ここに世界のどの戦場へも18時間以内で到着できるという米第82空輸師団の一部をイラン作戦に配備する案を米国防総省が検討しているとニューヨーク・タイ