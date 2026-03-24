トランプ米大統領が23日、イランとの「水面下の交渉」を電撃公開し中東情勢が新たな局面を迎えている。イランに向けホルムズ海峡を開放しなければ発電所を焦土化するとしたトランプ大統領は自身が提示した48時間の期限を約12時間残して「とても生産的な対話」ムードにより発電所攻撃を5日間猶予すると突然態度を変えた。これに対しイランは対話はなかったと否認し、交渉の実体をめぐり混乱が生じている。ただ米国とイランの緊張緩