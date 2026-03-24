【後編を読む】【伝説の退学RTA走者に？】入学初日に退学の危機に陥った学生残された策は“殺人事件”を解決すること！？“犯罪王”の孫であることから、入学早々クラスで孤立する不実崎。たかが学校行事、と入学式の事件捜査にも気乗りしないでいたところに、一人の少女が現れる。〈【伝説の退学RTA走者に？】入学初日に退学の危機に陥った学生残された策は“殺人事件”を解決すること！？〉へ続く（紙城境介,飴茶屋