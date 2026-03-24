プロ野球・西武は24日、前日に支配下登録が発表された冨士大和投手が記者会見にのぞみ意気込みを語りました。冨士投手は2024年に育成ドラフト1位に指名された大宮東高校出身の2年目の19歳左腕。オープン戦は4試合で防御率5.87も支配下昇格を勝ち取りました。広池浩司球団本部長は「ストレートの強さが一番です。去年の秋から一軍の選手相手でも押し込めるようになっている」と冨士投手を高く評価。「まずはリリーフだが、将来的に