女優の寺島しのぶ（53）が24日までに自身のインスタグラムを更新。アートディレクターの夫ローラン・グナシア氏との2ショットを披露した。寺島は薄桃色の着物姿の自身とローラン氏が寄り添う2ショットを投稿。ファンからは「ローランさんとても嬉しそうブラックの一色をとって帯。愛が伝わります」「憧れのご夫妻」「お召し物が素敵すぎます」「お似合いですね」など絶賛の声が寄せられた。寺島は2007年にフランス人のア