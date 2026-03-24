天皇ご一家は、あす（25日）から東日本大震災の被災地視察のため岩手県と宮城県を訪問される予定でしたが、両陛下に風邪の症状があることから延期になりました。天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは、あすから岩手県と宮城県を1泊2日の予定で訪問される予定でしたが、宮内庁は、両陛下に風邪の症状があることから延期することを発表しました。陛下は咳の症状があり、皇后さまは咳の症状のほか、きのう（23日）夜に医師が診察した際に