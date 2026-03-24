〈「圧が…凄すぎる…！」クラスぼっちに優しい天真爛漫クラスメイト彼女のバストを見たぼっちが仰天した理由“たゆんっ”〉から続く探偵学園には、レーティング・ポイント〈RP〉に応じて各々のランクが決まり、基準を下回ると退学処分になるという独自のシステムが。さらに課題の未提出者はポイントがマイナスになると知り、絶体絶命の不実崎だが――!?【第1話から読む】〈犯罪が芸術!?〉カリスマに魅せられた犯罪者たちが大