タレントの朝日奈央（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。父親との2ショット写真を披露した。朝日は「久しぶりにお父さんと会って、おしゃれ朝活をした日」と書き出し、向かい合う親子ショットをアップ。「嬉しそうに食べてる姿が可愛かったです。笑（テンション上がってこのポーズ）」と伝えた。「その後、美容院に行くとの事だったのですが、辿り着けるか心配だったので最初だけついていきました」と告白。「どっち