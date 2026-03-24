政府が原油先物市場への介入も視野に、金融機関に聞き取り調査を実施していたことが分かりました。中東情勢の緊迫化を受けて、原油の先物価格が激しく乱高下する一方、為替市場では「有事のドル買い」が進み、一時1ドル159円台後半まで円安が進行しました。こうしたなか、政府が原油先物市場への介入も視野に、複数の金融機関に聞き取り調査を実施していたことが関係者への取材で分かりました。片山さつき 財務大臣「原油先物