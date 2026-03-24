嵐の二宮和也（42）が23日、自身のXを更新。出演するTBS「VIVANT」に関する投稿での悩みを吐露した。「今日も無事終了。一昨日も昨日もずっとVIVANTです」と7月から放送が予定されている「VIVANT」続編への参加を報告した。「ただ、VIVANTの裏話的なのってむずくて笑」と吐露。「というのも『今日さ〜〇〇さんと話して〜』みたいな事をポストしたら、、、え？じゃあ〇〇さんとノコルが一緒のシーンがあるんだ！みたいに、変