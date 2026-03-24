〈「永瀬さん、苦しそうにしていますね」悲願のタイトル奪取まであと1勝…藤井聡太との王将戦、控え室の棋士たちが目を奪われた“不倒の男”の素顔〉から続く藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第6局が、3月18・19日にかけて名古屋将棋対局場（名古屋市中村区）で行われた。【画像】こんな光景は見た