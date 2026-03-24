にしたんクリニックなどを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２４日、ＴｉｋＴｏｋに新たな動画を配信。大相撲春場所で西前頭１３枚目の藤青雲（藤島）が敢闘賞を受賞したことを祝福した。新入幕で１０勝を挙げたことについて、「十両の時に比べてもう、本人１０キロ以上増量したのかな。身体の厚みも出ましたし、相撲の取り口が本当にうまい。厳しい相撲ができる。気迫というか、心が本当に強くなったのか