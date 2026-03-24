フリーアナウンサー石井亮次（48）が24日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）にMCとして生出演。トランプ大統領の発言について私見を述べた。トランプ氏の発言が二転三転した。日本時間で22日午前8時過ぎに「48時間以内にホルムズ海峡を完全に解放しない場合、（イランの）様々な発電所を壊滅させる」と自身のSNSから発信。さらに作戦の期限とされた12時間前の23日午後8時過ぎには「イランの発電所およびエネルギーインフ