きょうはF1™︎のタイヤに関してお伝えしたいと思います。三宅正治キャスター：私たちが乗る自動車と同じようにレース中に交換するんですけども、宮司さん、どのくらいの時間で交換できると思いますか?宮司愛海キャスター：え〜、20秒。かかりすぎてますか?タイヤ交換するんですよ、だって。30秒！三宅正治キャスター：これがなんと2秒！早いチームは1秒台で換えるそうです。4個全部換える。この一瞬のタイヤ交換を可能