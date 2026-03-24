海水温の変化で真珠養殖が危機に直面する中、三重県南伊勢町ではスマート機器の導入が進んでいます。さらにセンサー技術を活用した獣害対策や農業支援も広がり、地域課題の解決に新たな可能性が生まれています。 ■スマート機器「うみログ」で海水温を把握 三重県南伊勢町の真珠養殖業・稲葉龍二さん(58)が養殖しているのは、町の特産品“真珠”です。 稲葉さん：「水温が12℃、13℃にな