TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が24日、MCを務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。政府が中東情勢の悪化を受け、2025年度の予備費約8千億円を活用し、ガソリン補助金の財源となる基金を積み増すことに対し、私見を述べた。番組では米国によるイランへの攻撃の5日間延期などを伝えた。安住アナは視聴者からのメールを読み上げた。「ガソリン補助金はありがたいですが、結局税金として返ってくるのではない