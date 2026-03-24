犬との散歩中の歩きスマホが絶対NGな理由 犬との散歩中に歩きスマホをしている飼い主を見かけることがよくあります。見かけたことのある方は、つい犬のことを心配してしまうのではないでしょうか。 おそらく飼い主は「うちの子は大丈夫」と考えているのでしょう。その安易な考えが、愛犬の命を奪ってしまうことがある、ということを理解するべきです。 1.拾い食いを見逃してしまうことがあるため 犬との散歩中の歩きスマホが