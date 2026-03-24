犬の高血圧とは？実は珍しくない病気 犬における「高血圧（全身性高血圧症）」とは、持続的に血圧が高い状態を指します。人間では生活習慣病として有名ですが、犬の場合は多くが「二次性高血圧」です。つまり、ほかの病気が原因となって血圧が上がるケースが多いのです。 具体的には、慢性腎臓病、副腎皮質機能亢進症（クッシング症候群）、糖尿病、腫瘍性疾患（特に褐色細胞腫など）が高血圧の引き金となります。 一方