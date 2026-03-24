急流エリア以外も魅力？和歌山県北山村観光協会の公式Xは2026年3月18日、同村独自の「観光筏下り」の映像を公開しました。【動画】はっや！ これが、「観光筏下り」最速エリアです観光筏下りとは、丸太を組んだ筏に乗って川を下るもので、もともとは切り出した木材を筏に組み、川を流して下流の新宮市まで運搬する手段でした。この筏を造る技術や操る技を現在に伝えているのが観光筏下りで、1979（昭和54）年にスタートしたと