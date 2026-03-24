DOMOTOが、48thシングル『またね』を5月5日にリリースする。あわせて、表題曲「またね」のMVをStorm Labels Official YouTubeチャンネルで3月25日20時よりプレミア公開する。 （関連：DOMOTO、ふたりの想いが重なる瞬間こそエンターテインメント阿吽の呼吸から浮かび上がる信頼関係） 同シングルのリリース日は、2人が初めて出会った5月5日。「愛のかたまり」を含む、全曲合作によるシングルで、新録曲