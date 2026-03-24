全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、福島県・白河市のラーメン店『火風鼎（かふうてい）』です。【福島県】白河ラーメン【福島県】白河ラーメンもちっとした幅広ちぢれ麺が最大の特徴だが、独自で打つ店もある。ピロピロしつつスープとよく絡む。鶏ガラベースで澄んだ醤油スープが定番。メンマやナルト、ほうれん草などがのる。熟練の手打ち麺がキレのある醤油のスープを持ち上