日本サッカー協会（JFA）は24日、3月の韓国遠征に臨んでいるU−21日本代表メンバーの変更を発表。FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大学）がコンディション不良のため不参加となり、FWワッド・モハメッドサディキ（FC岐阜）を追加招集することを明かした。ワッド・モハメッドサディキは2006年5⽉29⽇⽣まれの現在19歳。柏レイソルの育成組織出身で、U−18在籍時の2024年には、第48回日本クラ