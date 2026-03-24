個性とチームワークが光るなでしこジャパンが、見事にアジアカップ制覇を成し遂げた。それから２日後の３月23日、東京都内で優勝報告会見が行なわれた。初戦は３月４日で、決勝は３月21日。ニルス・ニールセン監督が率いるチームは１か月近く、開催国のオーストラリアで共同生活を送った。計６試合と並行して、ピッチ外でも様々な出来事があったはずだ。ホテル内などで最も印象に残っているのは、一体どの瞬間か。多くの報道