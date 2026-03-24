開幕前最終登板も制球に苦しんだ(C)Getty Images開幕に不安を残した。ドジャースの佐々木朗希はエンゼルスとのオープン戦に先発。1回は先頭のネトに死球をいきなり与えるなど波乱の滑り出し。その後も無死満塁から4番のソレア、5番のモンカダに二者連続の押し出し四球を与えたところでたまらずロバーツ監督がベンチを飛び出して降板を告げた。【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーン1死も奪えずに2押し出